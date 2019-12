Vigilia di Natale a Napoli, è caos ai Baretti di Chiaia: «Noi prigionieri in casa»

Scene di ordinario caos nell’area dei baretti di Chiaia dove il dispositivo anti-caos non ha sortito gli effetti desiderati. Da piazzetta Rodinò a via Bisignano non cambiano le abitudini di chi si è dato appuntamento in strada per i consueti auguri di buon Natale. Musica, grida e rumori assordanti hanno iniziato, già da qualche ora, a sconvolgere la tranquillità dei residenti che lamentano le stesse difficoltà di ogni anno.



Ultimo aggiornamento: 14:06

«Il brindisi del 24 dicembre va trasferito in una location più idonea – afferma il presidente del comitato Chiaia Vivibile– per rispettare le regole di sicurezza e prevenire caos e incidenti. Basterebbe il lungomare con vie di fuga in caso di necessità, senza stravolgere un quartiere che già soffre di movida ogni fine settimana. È Natale per tutti, anche per noi residenti che possiamo solo restare barricati in casa a finestre chiuse per poi trovare sotto i nostri palazzi disordine e spazzatura con il suolo ricoperto di ogni genere di plastica, carta, bottiglie di vetro e quant’altro. Una vergogna per un quartiere e una città civile come Napoli».