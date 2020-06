Arriva il nuovo dispositivo di circolazione temporaneo in via Riviera di Chiaia e in via Giordano Bruno, dalle ore 22.00 del 10 giugno alle ore 05,00 del 11 giugno per consentire il prosieguo dei lavori per la realizzazione della Linea 6 della Metropolitana di Napoli - Stazione Arco Mirelli.



Divieto di transito in via Riviera di Chiaia da piazza della Vittoria con l'ausilio della Polizia Municipale (COT) per consentire il transito ai soli residenti; divieto di transito in via Riviera di Chiaia all'altezza del civ. 95; divieto di transito in via Giordano Bruno per i veicoli con provenienza piazza Sannazaro indirizzando gli stessi in via Sannazaro e poi in via Caracciolo per giungere in piazza Vittoria.