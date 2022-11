Napoli, divieto di transito via dell'Anticaglia per lavori di ristrutturazione

Istituito oggi dal comune di Napoli, dalle ore 7:00 alle ore 18:00 del prossimo 24 novembre, il divieto di transito veicolare in via dell’Anticaglia, tratto di strada compreso tra le intersezione con vico Cinquesanti e via San Paolo, per consentire dei lavori relativi al fabbricato al civico n° 8.

La Società “Nowgestioni”, infatti, ha commissionato dei lavori di ristrutturazione del fabbricato: è previsto l’utilizzo di una gru di grandi dimensioni da posizionare sulla carreggiata stradale, dunque, dato l’intralcio su strada del mezzo utilizzato, il comune esprime la necessità di chiudere al transito veicolare quel tratto di strada.