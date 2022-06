Tutto pronto per la notte dell'EcoFest: istituito il divieto di transito in via Tito Angelini

È stato istituito a Napoli il divieto di transito veicolare in un tratto di via Tito Angelini in occasione dell'Ecofest, durante il quale è previsto, tra l'altro, il concerto dell'artista Malika Ayane.

In particolare sarà istituito dalle 18 del 21 giugno alle ore 2 del 22 giugno, il divieto di transito veicolare nel tratto terminale di via Tito Angelini compreso tra via Annibale Caccavello e Largo San Martino, eccetto per i veicoli dei residenti, del personale dei musei e degli esercizi commerciali insistenti sul tratto nonchè degli organizzatori della manifestazione.