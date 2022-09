Napoli, inaugurato un nuovo campetto per i ragazzi nell'oratorio Don Guanella

Un campetto rinnovato e sicuro per i bambini dell’area Nord di Napoli: è l’impianto sportivo che è stato inaugurato questa mattina all’oratorio Don Guanella con i ragazzi, le famiglie, le associazioni e le istituzioni territoriali. Un campo di calcio che aspettava di essere riqualificato ed essere reso fruibile per la sicurezza dei piccoli atleti dal 2009, come ha spiegato don Aniello Manganiello, che è riuscito a realizzare l’intervento grazie alle donazioni di privati: «Oggi abbiamo inaugurato il nuovo manto sintetico del campo di calciotto che dedicheremo a San Giuseppe, perché come lui è stato il custode di Gesù diventi anche custode delle centinaia di bambini e ragazzi che lo utilizzeranno». Un campo che è costato 55mila euro, «ma realizzato interamente con l’aiuto di privati - sottolinea il sacerdote - tanti i benefattori che non solo da Napoli, ma anche da Roma, da Andria e da altre zone hanno voluto sostenere il progetto, senza dimenticare l’associazione Ultimi per la legalità». Ma chi usufruirà della struttura? «Saranno le centinaia di minori delle scuole calcio che arrivano non solo da Scampìa, Miano e Rione Don Guanella, ma anche da Secondigliano, San Pietro a Patierno, Giugliano e tutti i Comuni limitrofi».

L’impianto fu riqualificato l’ultima volta 13 anni fa, ma necessitava di un rifacimento per la sicurezza e l’incolumità degli utenti. Un progetto importante in un territorio difficile, come ha sottolineato l’assessore allo sport dell’ottava Municipalità Lucio Acciavatti: «Sosteniamo il progetto di don Manganiello, che ha dato la possibilità di avere un ulteriore campo di calcio ai ragazzi del nostro territorio. Come Municipalità continueremo con i progetti che stiamo già realizzando, come quello che riguarda il Landieri che da quest’anno potrà affrontare il campionato senza problemi. Ma sosterremo chiaramente tutte le società sportive impegnate sul territorio». Numerosi i partecipanti al taglio del nastro: tra i tanti Nunzio Marigliano, attivista del quartiere; Claudio Di Pietro e Rosario Ranno, rispettivamente assessore al verde e consigliere dell’ottava Municipalità. A precedere l’inaugurazione con la benedizione del campo da parte di don Aniello è stata l’omelia di don Pino Venerito, padre superiore dell’Opera Don Guanella.