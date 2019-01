Donne, yacht e movida: da Lavezzi a Cavani, i dongiovanni azzurri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 10 Gennaio 2019, 07:30

Il mondo del gossip s'inoltra in Uruguay sulla spiaggia di Punta del Este, racconta l'ultima presunta passione della showgirl Belen Rodriguez, sussurra che l'uomo capace di farle dimenticare la rottura con il pilota Andrea Iannone sarebbe Ezequiel «Pocho» Lavezzi. Il gossip racconta feste, divertimento, uomini muscolosi e donne formose, ma siccome c'è di mezzo il Pocho, certe cose ai napoletani non sembrano strane: da queste parti Lavezzi ha lasciato strepitosi ricordi calcistici ma anche inimmaginabili notti di baldoria. Non è stato l'unico azzurro a finire sulle copertine dei giornali rosa. Hanno fatto epoca i flirt di Diego Armando Maradona, a cominciare da quello a metà degli anni 80 con la ballerina Heater Parisi, nonostante il fuoriclasse argentina avesse una compagna poi diventata sua moglie e madre delle due figlie, Claudia Villafane, fedelissima fino al divorzio e alle cause legali per la divisione del patrimonio milionario. Daniel Fonseca lasciò la giovane moglie uruguaiana Sandra un anno dopo essere arrivato in città per sposarsi con la napoletana Lisa Adamo, da cui ha avuto due figli. Nel 2013 Edinson Cavani, pochi mesi prima di lasciare il Napoli e trasferirsi a Parigi (dove ritrovò Lavezzi), si separò dalla moglie Soledad Cabris, rimasta a vivere in città con i due figli, e si legò alla casertana Maria Rosaria Ventrone, a sua volta mollata poco dopo lo sbarco in Francia. Quasi due anni fa il rapporto tra Dries Mertens e la moglie Kat Kerkhofs si raffreddò: lei trascorreva lunghi periodi in Belgio mentre il compagno segnava gol a valanga nel Napoli e rinnovava il contratto con De Laurentiis. La relazione è poi ripresa, anche se non è assidua la presenza di Kat a Napoli per i suoi impegni professionali.