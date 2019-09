Fuorigrotta e Bagnoli, ripartono gli interventi sulle caditoie: «Non si pulivano da dieci anni»

Venerdì 27 Settembre 2019, 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la bomba d’acqua che si è abbattuta sulla città la scorsa notte, proseguono gli interventi di manutenzione delle caditoie della X Municipalità. Le operazioni di pulizia sono in atto lungo viale Campi Flegrei a Bagnoli, dove si sono registrati i maggiori danni causati dagli allagamenti e dove i cittadini hanno segnalato situazioni di forte criticità. Fiumi di fanghi e detriti hanno invaso le strade ed i marciapiedi della piazzetta centrale e delle strade limitrofe, bloccando il passaggio di auto e pedoni.Disagi che sono stati riscontrati in gran parte del territorio flegreo, dove da tempo non si interveniva con azioni di prevenzione.«Gli interventi di oggi sono importanti - dichiara il vicepresidente della X Municpalità Oreste Milano - per la sicurezza dei cittadini. Bagnoli è tra i quartieri più a rischio e necessita di particolare attenzione. Bisogna garantire la sicurezza di tutti e situazioni come quelle dell’altro ieri non dovranno più ripetersi. La piazzetta centrale si allaga ad ogni pioggia e questo va evitato effettuando pulizie costanti agli impianti di drenaggio».Condutture e canali che - come riscontrato dai tecnici al lavoro - risultavano ostruiti da numerosi materiai accumulati nel corso degli anni e mai rimossi.«È almeno un decennio - continua Milano - che non si liberavano queste caditoie. Ci siamo trovati davanti uno scenario inimmaginabile. Il terreno era compatto e formava un tappo che è stato difficile rimuovere anche con gli strumenti adatti. Questa situazione l’abbiamo riscontrata su tutta la strada che ora sarà messa in sicurezza. Dopo viale Campi Flegrei sarà la volta di Fuorigortta dove abbiamo già previsto interventi tra via Leopardi e piazzale Tecchio. Le grandi piogge degli ultimi periodi non ci permettono di calare la guardia. Bisogna agire in maniera tempestiva per scongiurare ulteriori pericoli per la cittadinanza».