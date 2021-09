Napoli-Juve, dopo la partita i tifosi invadono l'area del palazzo pericolante

Non badano ai pericoli gli automobilisti che percorrendo via Giacomo Leopardi, al termine della partita tra Napoli e Juve, hanno letteralmente invaso l’area transennata davanti il palazzo pericolante. Un comportamento sconsiderato e contrario ad ogni norma di sicurezza quello adottato da questi pirati della strada, incuranti delle regole e dei possibili pericoli. Ma non solo. Anche sul marciapiede, oltre le reti di delimitazione e davanti i negozi evacuati, sono tornati a passeggiare i cittadini. Una scena incredibile, e che ha attratto numerose critiche, questa fotografata e pubblicata sulla pagina Facebook del gruppo “Sei di Fuorigrotta se” che in pochi minuti ha fatto il giro del web.

