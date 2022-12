Dottori commercialisti, con Ruosi l'Aidp punta alla «rete»

Una nuova opportunità per i professionisti di fare rete. E' l'obiettivo che intende raggiungere l'Aidc Napoli, l'Associazione dei dottori commercialisti che ha indicato in Alfredo Ruosi il proprio leader. «In un mondo dove il “fare rete” è divento un mantra ci è sembrato impossibile - spiega Ruosi - Cercavamo il tema con un interesse che non fosse esclusivamente di tutela sindacale ma anche squisitamente operativo e funzionale».

Secondo Ruosi «dopo aver sperimentato sulla nostra pelle quali fossero le difficoltà operative, fiscali e giuridiche per far nascere la nostra rete io feci un passaggio con il Consiglio nazionale per chiedere se ci fossero novità sul tema che non fossero quelle già anticipate dalle molteplici iniziative portate avanti da associazioni di imprese».

I temi di confronto su cui i professionisti napoletani proveranno a fare rete sono il codice degli appalti, le competenze trasversali, il rapporto con i social media, i campi di specializzazione, l'interfaccia con le imprese.

«Rete diviene uno strumento definito per far crescere il gruppo di professionisti in team multidisciplinari e per adottare un modello di Community Professionale per il confronto - conclude Ruosi - che, ribadisco, si appoggia a LKD per il monitoraggio di una corretta comunicazione. La forma di comunicazione nel caso dei Professionisti diventa infatti sostanza».