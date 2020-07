Drive in, ritorno al passato: il cinema ai tempi del Covid

Al cinema come una volta, recita lo slogan del nuovo drive in collocato in sopraelevata nel parcheggio multipiano del nuovo centro commerciale La Birreria di Miano, piena periferia di Napoli, sorto sulle ceneri della storica fabbrica della Peroni, chiusa qualche anno fa e poi rigenerata. Ed è proprio un sapore antico e lontano, quello che si sente su questa terrazza fresca, chiusi nelle auto, con l'eco di risate e chiacchiere che non disturbano nessuno perché ognuno nella sua macchina può fare quello che vuole, e forse è questo il segreto del Cinedrive, che torna a vivere dopo un lungo sonno.

LEGGI ANCHE Covid e la mappa del rischio

Al tempo del virus, la distanza è garantita, nessuno rischia niente. Non bisogna tirare metri e nemmeno guardarsi in faccia. L'unica prudenza è quando si va in bagno o si raggiunge un punto ristoro: lì ci vuole la mascherina. Per il resto, autoradio accesa sulle frequenze del drive in, sonoro direttamente in macchina, luci spente, via alla proiezione. Per queste ragioni, nel pieno dell'epidemia si era immaginato il drive in come luogo della rinascita del cinema, tra i primi settori a chiudere nel marzo scorso e ultimo a riaprire, con i troppi limiti del distanziamento. Niente plexiglass, niente posti alternati, niente aria condizionata in luogo chiuso, che fa così paura. Vuoi vedere che ci salva il passato? Si era in effetti favoleggiato di grandi aree dove allestire decine di drive in. A Napoli qualcuno aveva ipotizzato l'ippodromo di Agnano, progetto che è esistito solo sulla carta. Poi il discorso cinedrive è stato risucchiato dal dibattito: l'estate non è la stagione del cinema, e nemmeno dei virus influenzali; la tensione è scesa, i luoghi sono tornati ad animarsi, la gente ad aggregarsi, anche troppo, e al massimo qualcuno al cinema ci va all'aperto, nelle poche arene che sopravvivono. Ma chi ha puntato comunque sul drive in, racconta di un appuntamento ricco di appassionati e di emozioni: piazzali sempre pieni, schermi sempre attivi. Chissà che questo rodaggio estivo non torni utile in autunno, quando il virus ci sarà ancora, e il cinema rischia davvero grosso, stretto tra l'on demand della Rete e i limiti delle sale tradizionali che non potranno essere vissute.

A Miano la programmazione in linea con lo slogan sul cinema di una volta è inchiodata ai classici come succede in estate: tutte le sere di luglio (tranne i lunedì), alle 20.45, da Forrest Gump ad Harry ti presento Sally, da Alice nel Paese delle meraviglie a Roger rabbit. Un cartellone da Raiuno peraltro di fatto gratuito perché può accedere al cineparcheggio chiunque abbia uno scontrino spesa nei negozi del Centro commerciale - ma il tutto sul grande schermo e al comodo della propria auto: in effetti qui non si vende il film ma l'esperienza. Ed è proprio questo il senso del drive in, fin dalla sua nascita. Una esperienza a stelle e strisce, visto che il parcheggio con lo schermo cinematografico è uno dei simboli della cultura americana. Non negli anni Cinquanta ma addirittura nel 1933, per l'intuizione di un venditore di ricambi auto del New Jersey che decise di fare un cinema privato nel grande cortile di casa sua. Da lì un successo inarrestabile, che fece del drive in un mito pop targato Usa, riproposto poi e alimentato dal loro cinema stesso (Grease, American Graffiti), con quel dolce ammiccamento all'auto come guscio privato: ci vai al cinema, ti apparti con la ragazza, la trasformi in alcova, in nido d'amore, in salotto privato, in piccola stanza dei giochi e dei sogni. Si baciano sullo schermo e si baciano in auto, i ragazzi innamorati sotto le stelle dei parcheggi sicuri, protetti e sereni. Poi arrivò anche in Italia, alle porte di Roma, a Casal Palocco: il drive in con lo schermo più grande d'Europa, ben 540 metri quadrati di cemento. Chiuso e riaperto più volte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c'è solo Miano, sul territorio campano. Ha ripreso e cresce anche un drive in storico della provincia, quello dia Pozzuoli, dietro l'ospedale, a ridosso della collina di Cuma. Attivo da oltre 20 anni, con tecnologie digitali e moderne, 120 posti auto, due spettacoli a sera con una programmazione tematica: c'è la settimana sentimentale e quella dell'azione, quella della paura e quella storica. Gli anni più belli di Muccino, Ammen, produzione napoletana di Ciro Villano. Biglietto che si può fare on line, senza scomodare nessuno. Ma il film, al drive in, è solo una opportunità. Un intrattenimento. Negli intervalli spesso si proiettano video privati: auguri a sorpresa per un compleanno, un anniversario, con la coppia fortunata che nel suo abitacolo guarda il video e ha un motivo in più per festeggiare. Piccoli salotti sulle quattro ruote, tettucci che spesso lasciano vedere le stelle, il sonoro del film in sottofondo, il grande schermo come unica luce soffusa, e poi l'auto diventa il mondo. Lì si beve qualcosa, lì si mangiano i tradizionali pop corn, lì si può commentare quello che passa sullo schermo, e lì ci si può alla fine anche tranquillamente e dolcemente distrarre. Sarà per questo che il drive in, alla fine, resta il posto preferito dalle giovani coppie. Trasformare un parcheggio nel piccolo sogno romantico di una sera: perché no?