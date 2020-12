389 metri quadrati commerciali ed un secolo di storia. Per chi stesse cercando una casa di grandi dimensioni nel cuore della city partenopea, il portale di annunci immobiliari Idealista ha in serbo una sorpresa che lascia un po' l'amaro in bocca: le sale di Ciro a Santa Brigida, il celebre ristorante amato dai big dello spettacolo che aveva ospitato Marconi, Toscanini, D'Annunzio, Pirandello, Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman, Totò, Sofia Loren, Ingrid Bergman e tanti altri che qui si recavano al termine di una serata nei teatri della città.

«Proponiamo in vendita le mura e l’attività dello storico Ristorante Ciro a Santa Brigida posto nel cuore di Napoli, adiacente a uno degli ingressi della Galleria Umberto I, a due passi del prestigioso Teatro San Carlo, nell'epicentro dello shopping partenopeo», spiegano i referenti di Progetto Napoli Est, che sta gestendo la vendita dell'iimobile.

Un pezzo di vita per tanti napoletani, che in quelle sale hanno trascorso buona parte della loro esistenza eleggendole a secondo domicilio per la pausa pranzo, o a circolo del dopo teatro per i più mondani che qui si ritrovavano in allegria dopo uno spettacolo al San Carlo o all'Augusteo, accolti come vecchi amici fin dal 1935 dal patriarca don Carmine Pace insieme ai figli Ciro, Vincenzo e Nunzia e, quindi, da Carmine ed Antonio Pace con Lino Stendardo.

A chi volesse divenirne proprietario l'agenzia chiede attualmente due milioni di euro, ma il prezzo è già stato ribassato del 9% visto che si partiva da due milioni e duecentomila euro: di questi tempi, non dev'essere facile neanche per «Ciro» trovare un acquirente a dispetto delle voci dei mesi scorsi, secondo cui non solo Sorbillo ma anche brand modaioli come Carpisa e Zara sarebbero stati interessati.

Il locale del resto è completo di attrezzature e arredamento: posizionato su tre livelli per una capienza complessiva di 180 posti a sedere, con in più una concessione di occupazione di suolo pubblico all'esterno su cui possono essere posizionati altri 20/24 posti a sedere, stando sempre a quanto recita l'annuncio, il locale di «Ciro» potrebbe avere ancora tanto da raccontare.

