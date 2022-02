Eav, diminuisce il personale contagiato e in quarantena: il servizio torna regolare sulle linee vesuviane e flegree

Calano i dipendenti contagiati dal Covid: torna regolare il servizio fornito dall'Eav, società che si gestisce le linee vesuviane e flegree. Ad annunciarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno, che fa sapere come «la sensibile diminuzione delle indisponibilità di personale, legate all'emergenza epidemiologica in atto (malattia e quarantena), consente di revocare la rimodulazione del servizio che l'azienda era stata costretta ad adottare ad inizio anno e che prevedeva corse non garantite.

In effetti molte corse non garantite (potenzialmente soppresse) già nei giorni scorsi venivano poi regolarmente effettuate grazie alla disponibilità del personale». Nei numeri, si apprende come in una settimana i dipendenti costretti a restare a casa sono passati da 110 a 80: «Pertanto da lunedì 7 febbraio - prosegue Eav - la circolazione tornerà a seguire la programmazione normale, con l'effettuazione di 236 corse sulle linee vesuviane e 197 su quelle flegree, come da programma di esercizio».