Edenlandia Napoli, novità ai vertici e apertura nuova attrazione «La Vecchia America»

La nuova riorganizzazione, che diventerà operativa nelle prossime ore, si pone l’obiettivo di rafforzare le strategie intraprese dall’amministratore unico Gianluca Vorzillo, in carica dal 2017. La riapertura di attrazioni storiche, non ultima «Il Maniero» lo scorso aprile e prossimamente «La Vecchia America», dopo la conclusione degli ultimi passaggi formali, rappresenta la ferma volontà di voler dare continuità al progetto Edenlandia, anche dopo un periodo di difficoltà così significativo come quello della pandemia.

APPROFONDIMENTI L'ECOLOGIA Adotta un albero e riduci l'impatto ambientale: Biorfarm e Giunti... LA MOSTRA Super Heroes & Co, la mostra a tema cartoni animati arriva alla... L'INIZIATIVA Città della Scienza, dal prossimo weekend campi estivi dal 20...

I prossimi passi sono stati identificati nell’assemblea dei soci, tenutasi in data odierna, 28 maggio 2022, alla presenza della maggioranza degli azionisti di New Edenlandia Spa, con l’introduzione di nuove figure ai vertici aziendali ed al controllo societario. E’ stata selezionata una governance di alto profilo per poter affiancare le scelte strategiche dell’amministratore in carica e per comunicare in piena trasparenza i programmi e i risultati aziendali. Gianluca Vorzillo, che ricoprirà la carica di presidente del nuovo organo amministrativo, chiama al suo fianco Mario Schiano, amministratore della Schiano Mario Srl, in quanto indiscutibile memoria storica della società, sin dai passi compiuti per rilevare il complesso aziendale dal tribunale fallimentare nell’ottobre 2014.

A completare il consiglio di amministrazione che si insedierà nelle prossime ore, la scelta di un professionista, Fabrizio Versiero, con esperienza significativa nei progetti di riorganizzazione aziendale. Non da ultimo, Edenlandia, da sempre attenta a tematiche sociali e schierata dalla parte dei più deboli, annuncia la costituzione di una fondazione a suo nome, per gestire e promuovere tutte le attività di promozione sociale e di iniziative di solidarietà.

«Sono soddisfatto del lavoro svolto in questi anni - dichiara Vorzillo - Questo nuovo assetto, con l’ingresso di altri professionisti, dà la giusta spinta al futuro del Parco e ai nuovi progetti legati anche all’area dell’ex cinodromo».