Napoli, rinasce l'Edenlandia: viaggio nel nuovo parco dei divertimenti della città

Martedì 29 Maggio 2018, 10:18 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 10:18

Giochi, attrazioni, musica e spettacoli. Questi gli ingredienti della nuova Edenlandia che presto riaprirà al pubblico. La data non è ancora stata fissata, ma i lavori all’interno del parco proseguono a gran velocità, nonostante le piogge dell’ultimo periodo primaverile.«Tutto procede bene e presto le porte del parco saranno riaperte ai napoletani», commenta l’amministratore unico di New Edenlanida Gianluca Vorzillo. «Ci saranno le attrazioni storiche che riporteranno tutti indietro nel tempo, ma anche quelle nuove che mirano a catapultare tutti nella nuova realtà del parco. Il nostro è stato un lavoro lungo e complesso ma siamo soddisfatti dei risultati che stiamo raggiungendo e siamo sicuri che anche i cittadini apprezzeranno».Quello nel cuore di Fuorigrotta è un parco totalmente nuovo che non dimentica la tradizione che lo ha reso famoso. Ci saranno i vecchi “sapori” e tutte le nuove tendenze del momento, a formare una realtà innovativa e pronta a soddisfare gli adulti quanto i bambini.«Ci saranno anche le vecchie graffe con il loro indimenticabile sapore - conclude Vorzillo - così come il nuovo corpo di ballo altamente qualificato e pronto a far vivere momenti magici ai visitatori. Un volto nuovo quello di Edenlandia che speriamo di mostrare al più presto alla città intera».