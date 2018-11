Edenlandia, riaprono altre tre giostre storiche: «Stiamo rispettando i tempi»

Venerdì 9 Novembre 2018, 18:32

Il castello di Lord Sheidon, il vecchio galeone, la casa delle beffe e il Kartodromo Galdieri riaprono al pubblico. Il processo di rinascita dell’Edenlandia continua e da oggi altre tre giostre storiche tornano a far sognare i napoletani. Proprio il castello, simbolo del parco, era tra i più attesi insieme al galeone completamente riprogettato e restaurato.«Tronchi, maniero e vecchia America sono in nostri prossimi obiettivi» commenta l’amministratore unico di Edenlandia Gianluca Vorzillo. «Oggi altre tre giostre storiche tornano ai napoletani. Siamo felici di aver rispettato un altro impegno e siamo sicuri di poter fare ancora tanto. L’Edenlandia torna a rivivere di giorno in giorno».