Napoli, edicola votiva vandalizzata «Patrimonio in malora e alla mercé dei ladri»

Sono in tutti vicoli dei quartieri più antichi della città, spesso nascoste da manufatti abusivi, talvolta coperte da vasi con fiori, rosari e “santi profani”. Ma quello che molti forse non sanno è che sono una straordinaria testimonianza dell’arte, della storia e della cultura di un popolo. Purtroppo però di continuo depredate, violate e oltraggiate nel loro significato sacro e nel loro inestimabile valore di bene storico-artistico. Al lungo elenco dei raid ai danni di edicole votive simbolo di fede nel cuore del centro storico di Napoli si aggiunge quello della Madonna Assunta in via Salvator Rosa. A segnalarlo è Antonio Pariante, del Comitato Civico di Portosalvo, da sempre in prima linea nella battaglia per il recupero e la valorizzazione di chiese e monumenti. Il tempietto, dove la targa riporta il nome dell’arcivescovo Guglielmo Sanfelice e la data (1882), è stato vandalizzato qualche giorno fa. Ignoti hanno forzato la porta di ferro, forse per un tentativo di furto, appoggiandola poi sullo stesso ingresso.

«Si tratta dell’ennesimo episodio ai danni delle storiche edicole votive della città - tuona Pariante - Un patrimonio culturale, di cui la maggior parte risale al XIX e XX secolo, che continua ad andare in malora ed è alla mercé dei ladri. L’episodio si può quindi inquadrare in un fenomeno purtroppo assai diffuso, a cui nessuno tuttavia pone rimedio». Probabilmente gli autori del furto miravano a rapinare le elemosine della cassetta che stava sulla porta di ferro o alle preziose reliquie della stessa edicola che sono molto antiche. «Sta di fatto - aggiunge il referente di Portosalvo - che questo è un brutto segnale che minaccia una forma di espressione artistica e religiosa che appartiene al nostro patrimonio culturale e popolare, ma che nessuno preserva più». Testimonianze architettoniche che i turisti immortalano nei loro tour tra i vicoli dei Decumani e in tutto il resto del centro storico partenopeo, che - non andrebbe dimenticato - l’Unesco ha dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità. «Brutto segnale di una città che sta perdendo i suoi valori cristiani e che si dedica a nuovi e inquietanti altarini», sottolinea con amarezza Pariante.

Ultimo aggiornamento: 10:08

