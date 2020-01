Edicole, notte di resistenza a Napoli: «In quattro anni 350 chiusure»

Aperte di notte per resistere alla crisi. Sono rimaste accese ieri le insegne di diverse edicole sparse tra Torino, Bologna, Milano e Napoli. Una notte di lampade e scritte illuminate per accendere i riflettori sulle difficoltà del settore: questo il senso dell'iniziativa promossa dal Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia (Si. Na. Gi.) che punta a richiamare l'attenzione del mondo politico sul dramma della chiusura di migliaia di chioschi in tutto il Paese. In città, a rimanere accese, sono state in particolare le edicole del Vomero: all'incrocio tra via Merliani e via Scarlatti e all'incrocio con piazza Vanvitelli. Le adesioni alla Notte Bianca delle edicole non sono mancate. Presenti in via Scarlatti, oltre a una trentina tra cittadini ed edicolanti, il consigliere regionale Gianluca Daniele, il consigliere comunale Mario Coppeto e il neo-assessore alle attività produttive Rosaria Galiero. «Stiamo studiando un protocollo - dice la Galiero - che renda le edicole luoghi di prossimità, come avviene in altri Comuni italiani. A breve partirà la sperimentazione per far sì che il giornalaio diventi uno sportello utile al cittadino per pratiche burocratiche come i certificati di residenza».



C'è curiosità tra i cittadini di piazza Vanvitelli e via Scarlatti, per la Notte Bianca delle edicole. E il sit-in non delude le aspettative fino alle 22 e oltre: «L'iniziativa serve a sensibilizzare opinione pubblica e Governo sulla crisi del nostro settore - spiega Aldo Esposito, segretario provinciale di Sinagi - Per due anni abbiamo ricevuto detrazioni fiscali tramite il credito di imposta. Ma non è una soluzione definitiva, anche se importante. Per tirare avanti ci serve un rinnovo dell'accordo nazionale con gli editori, che è fermo da 11 anni. Un rinnovo che preveda un agio maggiore sulle copie vendute». Le ragioni della crisi, che ha portato alla chiusura di «circa 350 edicole a Napoli negli ultimi 4 anni» - spiega Antonio Parisi, edicolante di piazza Vanvitelli, anche lui rimasto aperto fino a mezzanotte - sono varie e di varia natura. «Rispetto all'anno scorso vendo circa 13 copie in meno di quotidiani al giorno. Serve che il Comune e la Regione ci aiutino anche nella possibilità di cambiare la destinazione d'uso dei chioschi». Pietro Ammaturo, edicolante di via Scarlatti, si sofferma su un altro aspetto: «Nel weekend vendo circa 110 quotidiani al giorno, ma tutti a persone di età matura o avanzata. Internet ci ha distrutto. I giovani leggono tutto dagli smartphone, ma l'informazione va pagata». La crisi delle edicole, dunque, non riguarda la diminuzione di fruitori di notizie (distribuiti tra siti delle testate e formati digital), ma colpisce soprattutto la vendita al dettaglio. «Le cose non vanno bene - osserva Nicola Minieri, titolare dell'edicola in cui si è tenuto il sit-in - Non sono diminuiti i lettori di news, ma è diminuita la percentuale di chi compra i giornali. Su questo bisogna porre l'accento».



Numeri chiari e grande partecipazione. Secondo i dati forniti da Sinagi, negli ultimi 15 anni hanno chiuso 26mila edicole (la metà di quelle esistenti), e il fatturato della vendita al dettaglio nel 2005 era di 5,5 miliardi (contro gli 1,8 di oggi). Perciò la manifestazione di ieri è stata di caratura nazionale. Sono stati ben quaranta i Comuni italiani ad aver partecipato alla Notte delle edicole. Un'iniziativa creata per sensibilizzare e richiamare l'attenzione del mondo politico, delle amministrazioni locali, dei media e dei cittadini sulla drammatica situazione che sta travolgendo i giornalai italiani. Una grave crisi che non riguarda solo gli edicolanti ma che «interessa il tessuto sociale di una città e la cultura e la democrazia di una nazione», scrive il Sinagi. © RIPRODUZIONE RISERVATA