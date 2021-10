Elezioni comunali, Marrone di Gsn: «Attivi nella sanificazione delle scuole per la sicurezza degli studenti»

Al termine dell’ultima tornata elettorale, che si è conclusa ieri coi ballottaggi in diverse città italiane, tornano le consuete attività di sanificazione degli istituti scolastici che sono stati seggio elettorale.

Come sempre, gli operatori di Gsn sono stati in prima linea per sanificare gli spazi al termine dello spoglio.

«Proprio come nella prima tornata, anche stavolta ci siamo attivati tempestivamente per consentire agli studenti di tornare tra i banchi in tutta sicurezza» commenta Francesco Marrone di Gsn.

«In questi giorni siamo operativi anche su Roma ed infatti penso sia doveroso, oltre a rimarcare l’importanza di una corretta sanificazione dei seggi elettorali, fare un in bocca al lupo al neo eletto sindaco Gualtieri, così come a tutti i sindaci che sono usciti trionfanti da questo ballottaggio» prosegue Marrone.

«A loro spetta un compito gravoso e importante, perché rappresentano la comunità locale, di cui devono garantire il benessere, che in questo periodo storico è davvero una grande sfida» la chiosa finale.