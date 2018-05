Giovedì 24 Maggio 2018, 11:52 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 11:54

MARANO - Buche e voragini si moltiplicano a Marano e i cittadini, dopo le denunce sui social e gli incontri al Comune, passano all'azione fai da te. Per segnalare il pericolo vengono colmate (ora) da bustoni neri della spazzatura. In città non si parla d'altro e le proteste sono all'ordine del giorno. Il Comune ha annunciato interventi per l'inizio di luglio, ma le condizioni delle strade sono pietose: da via Labriola a via Marano, da via San Rocco a via Marano-Pianura. Il rischio per gli automobilisti è altissimo. Nei giorni scorsi alcune autovetture sono rimaste intrappolate nelle voragini disseminate lungo le principali arterie del centro e delle popolose frazioni periferiche.