Emergenza rifiuti, spazzatura a Scampia dopo le barricate: «Siamo sommersi, è vergognoso»

Si chiude nel peggiore dei modi il 2019 del quartiere Scampia sul fronte della raccolta dei rifiuti. Dopo le vibranti proteste di ieri, quando un gruppo di cittadini ha bloccato via Ghisleri per protestare contro Comune e Asìa, in molti si aspettavano un intervento radicale da parte dell'azienda guidata da Maria de Marco. E invece le speranze dei residenti, anche nell'ultimo giorno dell'anno, sono rimaste irrimediabilmente deluse. Stanotte le squadre di Asìa sono intervenute in via Ghisleri per rimuovere i rifiuti che, dopo la protesta, erano stati accantonati agli angoli della strada. Nel resto del quartiere, però, nessun intervento di rilievo. I cumuli sono rimasti in strada - nonostante le dichiarazioni del primo cittadino che, proprio ieri, affermava il contrario - e in previsione della notte di San Silvestro e dei fuochi artificiali che saranno accesi, il rischio di incendi è concreto.

«Con quell'intervento spot di via Ghisleri - tuona Alfredo di Domenico, conosciuto da tutti come Bukaman, ora attivo con numerose denunce sul fronte dei rifiuti - Asìa ha sdoganato un principio assurdo. Si dà ragione e si accolgono le proteste di chi scende in strada e rovescia i rifiuti sulla carreggiata bloccando il traffico e, in qualche modo, si da torto ai cittadini che non scendono in strada e non mettono in atto comportamenti di questo tipo. Mentre via Ghisleri è stata pulita ci sono montagne di rifiuti che ingombrano le strade e arrivano fin sotto i palazzi».



Qualche anno fa il Comune di Napoli fece un timido tentativo, proprio nel quartiere di Scampia, per creare un impianto di compostaggio della frazione umida. Il progetto, naufragato all'epoca, è stato rilanciato di recente, con un ennesimo progetto che prevede la creazione di un impianto tra il Comune di Casoria e il quartiere di San Pietro a Patierno. Anche in questo caso, però, sia da Casoria che da San Pietro a Patierno sono piovute aspre critiche sulla decisione di palazzo San Giacomo.

«L'area nord è ormai la pattumiera preferita di questa amministrazione - afferma Raffaele Ambrosino dell'associazione Anche Napoli Nord - la raccolta differenziata è saltata nonostante i finanziamenti e le risorse che non sono mai mancate grazie alla Tassa sui rifiuti tra le più care d'Italia pagata dai napoletani. Le periferie, e non solo, sono ancora invase da montagne di spazzatura, l'aria è diventata irrespirabile, c'è pericolo di infezioni e un proliferare di ratti e insetti. Ciò è inaccettabile - prosegue Ambrosino - in città c'è una emergenza sanitaria che chiamerebbe in causa il sindaco in quanto responsabile della salute dei cittadini ai sensi dell'art 50 del testo unico enti locali mentre invece il primo cittadino racconta a Radio, TV e giornali una città che esiste solo nella sua testa. Faccia il sindaco una buona volta, si occupi della città e parcheggi per qualche tempo i temi nazionali e internazionali, la smetta di far finta di non vedere. Basta con gli scaricabarile - conclude - con questi uffici e comitati difendi Napoli, difendi la città e comitati vari. I napoletani si devono difendere sì, ma solo da questa amministrazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA