Emergenza rifiuti, topi in via Roma: è allarme sanitario nel centro storico

Sabato 27 Ottobre 2018, 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Due topi morti a distanza di pochi metri l'uno dall'altro, il primo all'ingresso di una nota gelateria del centro storico, il secondo davanti ad un rinomato caffè del cuore antico della città. Quanto basta per indignare i clienti. È accaduto questa mattina a Torre del Greco, nel circuito dello shopping formato da via Roma e corso Vittorio Emanuele: mentre centinaia di torresi facevano acquisti o prendevano l'aperitivo, c'erano anche due ratti morti sui marciapiedi. L'ennesima testimonianza di un'emergenza rifiuti senza precedenti che, ormai da quattro mesi, asfissia il paese.«Tutta la città è invasa dai topi, siamo sepolti dall'immondizia e dai ratti», la rabbia dei residenti. Le immagini dei due roditori sono finite sui social network scatenando indignazione. «Io la Tari non la pago». Il prossimo 5 novembre i cittadini scenderanno in piazza proprio per protestare contro il pagamento della tassa della spazzatura: «Se non la raccolgono, allora non devono pretendere la Tari».