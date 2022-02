Enel, E-Distribuzione migliora il servizio elettrico a Napoli e Casavatore

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione in Italia, ha realizzato nei comuni di Napoli e Casavatore una serie di lavori che hanno consentito di migliorare la qualità del servizio elettrico offerto ai cittadini.

Grazie a un consistente investimento per lo sviluppo e l’innovazione della rete elettrica, l’azienda elettrica ha portato a termine interventi che hanno permesso di sostituire circa due chilometri di linee di media tensione in cavo interrato ottenendo così un notevole rinnovo tecnologico. In particolare, a Napoli sono state interessate le vie Mario Palermo, Vicinale Porchiano e Vicinale Ravioncello mentre nel comune di Casavatore la Circumvallazione esterna di Napoli e Corso Italia.

«Questi investimenti – ha commentato Domenico Trotta, responsabile E-Distribuzione di Napoli - confermano la volontà dell’azienda di mantenere e rafforzare la presenza sul territorio puntando al miglioramento continuo della qualità del servizio elettrico nel rispetto dell’ambiente e con la massima attenzione alla sicurezza delle persone. Tutti questi lavori assieme all’utilizzo di apparecchiature di ultima generazione portano notevoli benefici a oltre 7000 dei due comuni e consentono di poter contare su una rete elettrica più efficiente. In caso di guasto, infatti, sarà possibile isolare il tratto danneggiato attraverso manovre in telecontrollo da remoto e restituire molto rapidamente energia elettrica ai clienti senza dover attendere necessariamente la riparazione definitiva del guasto».