Napoli, il volto di Enzo Avitabile sul metrò Colli Aminei

Giovedì 30 Maggio 2019, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 18:25

Il volto di Enzo Avitabile da oggi campeggia su un muro all'estero della stazione Colli Aminei della linea 1 della metropolitana di Napoli. Il murale è stato realizzato dagli artisti Domenico Tirino, in arte Naf-Mk, e Caterina Ceccarelli, in arte NAF-Mk. «Non è solo un omaggio a me come artista - ha affermato Avitabile - è un omaggio alla città fatto da due artisti straordinari che, pur non essendo di Napoli, hanno voluto omaggiare la nostra terra, la nostra musica, la nostra parola. È un lavoro molto interessante che credo vada accolto con grande felicità».L'iter amministrativo e progettuale per la realizzazione del murale è stato seguito dal tavolo interassessorile della creatività urbana del Comune di Napoli in sinergia con Anm (Azienda napoletana mobilità) che ha concesso il muro, Archeoclub d'Italia e l'associazione In Wall We Trust. «Enzo è il simbolo della Napoli positiva - hanno detto gli artisti - nelle sue canzoni ha sempre lanciato messaggi positivi. Lo consideriamo un ambasciatore di Napoli nel mondo sia per la musica che per il messaggio».Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Luigi de Magistris che ha ricordato l'impegno della sua amministrazione «in favore degli artisti di strada, per i talenti e per la street art. Uno dei primi atti da sindaco - ha ricordato - fu liberalizzare gli artisti di strada e successivamente abbiamo costituito il tavolo per la creatività urbana per dare maggiore sistematicità ai progetti». Il primo cittadino ha ricordato inoltre che quest'estate la Città metropolitana realizzerà il primo Festival della Street art.La realizzazione del murale punta - come affermato dall'amministratore unico Anm, Nicola Pascale - «a valorizzare i luoghi della mobilità per renderli non anonimi e più belli e vuole in qualche modo esportare l'esperienza bellissima delle stazioni dell'arte e pertanto stiamo valutando la possibilità che opere possano essere realizzate anche nei parcheggi di interscambio così come nel tunnel di collegamento tra la stazione metro Colli Aminei e il deposito degli autobus su via Cardarelli».