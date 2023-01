Epifania a Napoli col pienone, traffico in tilt e code ai ristoranti

Da via Medina al Rione Sanità, da piazza del Plebiscito al lungomare. Traffico bloccato, code ai ristoranti in attesa di prendere posto e fiumi di persone ad affollare le strade di Napoli anche in questo weekend dell'Epifania. Molti i turisti, soprattutto italiani ma anche stranieri, che hanno scelto la città partenopea per l'ultimo scampolo delle vacanze di Natale. Preso d'assalto il centro e i luoghi cartolina, ma anche le vie del centro storico come San Gregorio Armeno, la strada celebre per i pastori.

Nei giorni scorsi Confcommercio ha reso noto l'ultimo dato disponibile sul turismo a Napoli nel 2022, il primo post Covid, che ha fatto registrare un aumento delle presenze del 10% rispetto a quello, pure ottimo, del 2019 pur sottolineando che trattasi soprattutto di turismo low cost e non di fascia alta. I primi giorni del 2023 sembrano rispettare la tendenza registrata nell'appena appena trascorso.