Ercolano, il Comune premia l'albero realizzato sulla facciata in sostituzione delle luminarie

ERCOLANO. Un albero di Natale fatto di sole luci sulla facciata di uno stabile: è l’idea per illuminare le festività natalizie premiata dall’amministrazione comunale di Ercolano nell’ambito del progetto «Illuminiamoci-Distanti ma vicini» promosso in collaborazione con la seconda commissione consiliare. Durante le scorse festività, infatti, l’amministrazione ha deciso di devolvere i soldi destinati alle luminarie a progetti per aiutare le famiglie in difficoltà a causa del Covid. In alternativa, il Comune ha chiesto ai cittadini di partecipare al progetto, illuminando i propri balconi con creazioni natalizie.

Una proposta accolta da diverse famiglie. Alla fine vincitore della prima edizione è stato il mega-albero di luci realizzato da Giorgio Imperato in via Panoramica. Secondo posto per il balcone con tanto di slitta di Babbo Natale, allestito da Antonio Calafiore in corso Italia; terzo l’allestimento di Massimo Ammirevole in via Benedetto Cozzolino.

«Vedere con quanto entusiasmo diversi concittadini hanno voluto abbellire il proprio balcone - afferma il sindaco Ciro Buonajuto - o come nel caso del primo classificato l’intera facciata del proprio palazzo, rappresenta un segnale di luce e di speranza per il futuro della città».

