Il mare «strappa» barca alla terraferma: il relitto in trappola tra scogli e ferrovia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 22 Agosto 2018, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quel che resta di quella barca in vetroresina è la parte che ancora emerge dal mare, a ridosso della scogliera che separa il molo La Favorita dal complesso Punta Quattroventi. Un'imbarcazione che per ora risulta impossibile recuperare, sia per le condizioni meteo di questi giorni, sia per la vicinanza alla barriera che protegge la vicina linea ferroviaria. A trascinarla contro gli scogli il mare agitato di queste giornate di agosto, che ha portato via l'imbarcazione dalla spiaggia dove era stata sistemata. Il comandante della capitaneria di porto, Fabrizio Di Maggio, ha immediatamente inviato i propri uomini sul posto: «Siamo stati allertati da alcuni cittadini spiega e quando siamo arrivati non c'era più nulla da fare. Ci siamo sincerati, come del resto già segnalavano i cittadini, che l'imbarcazione non trasportasse persone e abbiamo emesso un avviso di pericolo ai naviganti».