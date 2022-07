Estate 2022 a Napoli, ecco quanto costebbe una vacanza al Maschio Angioino

Le attese vacanze estive sono finalmente realtà. Il Bel Paese anche per quest’anno si conferma la meta preferita degli italiani, sebbene il timore della pandemia stia progressivamente lasciando spazio alla voglia di ritornare a viaggiare in serenità. Secondo l’«Osservatorio del Touring Club Italiano», il 73% degli italiani resterà in Italia e si segnala una decisa ripresa del turismo urbano nelle città d’arte. La casa in affitto rimane un’opzione molto apprezzata anche per questa stagione, per l’offerta di privacy che è in grado di garantire, rispetto alle classiche strutture alberghiere. Per i ritardatari che ancora non hanno deciso dove trascorre le vacanze estive, Wikicasa, portale di annunci immobiliari, propone delle soluzioni alternative in luoghi da sogno e dalla storia secolare, per viaggiare con la fantasia.

APPROFONDIMENTI SABAUDIA Ilary Blasi al mare a Sabaudia: relax con mamma e papà che... LA FESTA “Festa d’Estate”, il party dei commercialisti... VACANZE Vacanze in Sicilia, 14 milioni di presenze previste: ecco le 10 cose...

Per provare a stimare quanto costerebbe passare il mese di agosto in alcuni dei monumenti più iconici del nostro Paese, Wikicasa ha utilizzato i valori delle Quotazioni immobiliari, con i prezzi di affitto e vendita aggiornati in tempo reale per regione, provincia, città e quartiere (nel caso dei grandi centri urbani). Le proposte risultano un po’ costose ma non c’è da preoccuparsi, hanno tutte la cancellazione gratuita!

Volendo viaggiare verso sud, l’ideale è soggiornare presso il maestoso Maschio Angioino di Napoli. Questa costruzione, nata a scopo difensivo, risulta la soluzione perfetta per chi non ama la confusione e per tutti coloro che hanno sempre viaggiato per il mondo pur di non trascorrere il ferragosto in compagnia dei parenti, suocera inclusa. In questo caso, la tranquillità ha un prezzo di € 806.820.