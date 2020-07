Estate a Napoli, riapre il Terminus: brindisi per i 40 ospiti attesi in hotel

Ha aperto i battenti nel 1917, è rimasto funzionante anche durante le due guerre mondiali (quando era il rifugio di molti soldati italiani e stranieri), ha dato ospitalità ai terremotati del 1980 ma di fronte al covid ha dovuto alzare bandiera bianca e arrendersi: chiuso dal 15 marzo, per oltre 100 giorni. Oggi, però, seppure a regime ridotto, riapre: il Terminus di piazza Garibaldi a Napoli, uno degli alberghi storici della città («probabilmente il più antico hotel napoletano», spiega il general manager Antonio Lettera) torna ad accogliere gli ospiti. E riprende anche il lavoro per una parte dei circa 70 dipendenti, finora fermi e costretti a ricorrere alla cassa integrazione o ad altri forme di sussidio. La ripartenza non è di quelle col botto, ma lascia comunque ben sperare la governance, che a lungo ha atteso il momento di riaprire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono previsti per le 17,30 e il general manager Lettera, che è anche membro del direttivo di Confindustria, spiega: «Abbiamo organizzato un piccolo brindisi bene augurante, niente di fastoso ma è comunque un giorno importante per noi. Al pari di altre strutture abbiamo sofferto, l'idea di tornare in pista ci incoraggia e ci fa ben sperare per il futuro». Tra gli ospiti di oggi, anche i protagonisti di una trasmissione televisiva e i dipendenti di una società di trasporti. Del resto, lo Starhotels Terminus, per la sua posizione strategica, ha sempre attirato ospiti di diverso genere e non solo turisti: «Il nostro punto forte è sempre stato la convegnistica, abbiamo 15 sale attrezzate per le riunioni, di diversa grandezza. Ma stando a piazza Garibaldi, siamo sempre riusciti anche ad avere molti turisti, soprattutto stranieri. Ora è ancora tutto fermo o quasi, per questo riprendiamo lentamente: nel recente passato non siamo mai sceso sotto l'80% totale delle camere occupate, ora ripartiamo da 40 prenotazioni», dice. Da rappresentante della categoria in Confindustria, Lettera fa anche un ragionamento più ampio, che va oltre la struttura che dirige: «Ognuno deve fare la sua parte. Noi albergatori ci stiamo impegnando per garantire la migliore accoglienza e la massima sicurezza agli ospiti, ma la Regione ed il Comune devono aiutarci. Come? Con una campagna di promozione turistica che raggiunga tutta l'Italia e l'Europa. Dobbiamo spiegare bene che Napoli e tutta la Campania sono zone dove è possibile trascorrere in tranquillità ed in sicurezza le vacanze. Abbiamo fatto tanti sacrifici, credo sia giusto far capire che sono serviti a qualcosa, sono serviti a ripartire in sicurezza».