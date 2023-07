C'era una volta la Napoli città del turismo low-cost. Se per le settimane centrali di agosto gli operatori confermano un più che lieve calo dei flussi, il fenomeno viene sostanzialmente «controbilanciato dal target di visitatori che hanno scelto Partenope - come argomenta Giovanna Mazzarella, presidente della Sezione Turismo dell'Unione Industriali cittadina - che appartengono a una fascia spendente medio-alta, in cerca di una stanza tra i 300 e i 400 euro a notte». Il trend viene confermato anche da Agostino Ingenito, presidente di Abbac (associazione di categoria del settore extralberghiero), secondo cui «il prezzo medio di una doppia in città, ad agosto 2023, è di circa 90 euro. Ad agosto dell'anno scorso, invece, si aggirava tra i 60 e i 70 euro». Quanto al tasso di occupazione camere, Federalberghi spiega che «si punta all'80%». Dodici mesi fa, il dato parlava dell'«81,3%» di camere piene.

Napoli diventa meno cheap, insomma. Specialmente d'estate. Meno folla, però, non significa necessariamente meno indotto: «Il fenomeno interessante di questa stagione turistica 2023 è il cosiddetto walk-in - prosegue la Mazzarella - Parliamo cioè di visitatori che non programmano tutto il viaggio, ma si regolano di giorno in giorno sulla destinazione da raggiungere. Clienti che entrano in struttura per uno o due giorni anche a Ischia o Procida, ma partendo sempre da Napoli. Flussi da Australia, Brasile, Messico, Repubblica Ceca e Usa. Si tratta di un target di turismo di alta fascia, spendente, di vacanzieri che cercano stanze tra i 300 e i 400 euro a notte. Ad agosto, il turismo internazionale cala un po' nelle settimane centrali del mese, ma questo viene controbilanciato da una maggiore capacità di spesa dei visitatori. I dati ci confermano però che per settembre i numeri torneranno quelli di inizio 2023. Il turismo di fascia medio-alta si aspetta servizi efficienti, perciò dobbiamo cogliere l'occasione per implementare la qualità dell'accoglienza e non disattendere le loro aspettative».

Complici il carovita, il caro-energia e l'aumento della domanda da inizio anno, i prezzi salgono anche per b&b, affittacamere e case vacanza (l'aumento, calcolato nel 9 per cento, coinvolge tutta la Campania). «I numeri delle presenze attese saranno più bassi rispetto a quelli dell'agosto 2022 - aggiunge Ingenito - C'è stato un calo di flusso a causa dei rincari. Gli aumenti dei costi dei condizionatori, per esempio, o delle tariffe legate ai trasporti. Ad agosto 2023, un posto letto a Napoli costa circa 20 euro in più; 12 mesi fa una doppia costava in media tra 70-80 euro, quest'anno si va oltre i 90. Rispetto allo scorso anno si va verso il last-second delle prenotazioni». «Bisogna fare attenzione alle truffe conclude Ingenito spesso i casi di annunci fantasma sono più numerosi ad agosto».

Presto, l'offerta del lusso in città crescerà di centinaia di camere. Da Federalberghi si punta a ripetere i numeri, positivi, di agosto 2022. Cioè si mira a riempire l'80% circa delle camere in hotel (nel 2021 il tasso di occupazione agostano era al 75%). «Importante è rendere il servizio di trasporto pubblico più efficiente, come già annunciato dall'amministrazione - spiega Francesca Pagliari, vicepresidente di Federalberghi -. È necessario lavorare sul decoro urbano curando meglio la pulizia delle strade e incrementando i controlli per evitare il proliferare di venditori abusivi. Napoli da anni è una destinazione turistica anche estiva quindi non può ridurre i servizi, ma, al contrario, deve incrementarli e offrire al turista un prodotto di qualità che non si basi solo sulle grandi risorse culturali e paesaggistiche che possiede. Solo così potrà attrarre anche un turismo più ricco».