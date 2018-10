Expert Campania porta in vacanza i suoi clienti: salpa la Costa Fascinosa

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un concorso a premi lanciato dal Gruppo Expert Campania 3.0 indetto sul tutto il territorio campano che si è svolto all’interno dei punti vendita aderenti all’iniziativa dal 21 giugno al 22 luglio di quest’anno ed ha messo in palio 34 crociere vedendo come protagonisti i possessori di My Expert, la fidelity card del Gruppo.È stato necessario far parte della grande famiglia Expert, sottoscrivendo la fidelity card gratuita e conseguendo un semplice acquisto, anche da un centesimo per avere la possibilità di vincere, e così è stato. Tra i 34 vincitori di quest’anno ci sono anche alcune persone straniere che vivono nel nostro paese e questo di sicuro contribuisce ad abbattere una serie di pregiudizi e di barriere non solo sociali.L’estate è finita, le vacanze sembrano già un ricordo passato e tutti noi ci siamo già tuffati nel caotico mondo del lavoro e nella routine familiare. Non è così per gli affezionati clienti di Expert Campania, di cui fanno parte anche i noti punti vendita Parente, New Electronics, Somma, Cinenpoli e Mallardo. Per 34 coppie le vacanze continuano sulla bellissima Costa Fascinosa, tra le più belle della flotta “Costa”.La nave è salpata con tutti i vincitori a bordo il 15 ottobre 2018 dal Porto di Napoli ed è una delle prime iniziative che il Gruppo Expert Campania 3.0 (di cui fanno parte gli imprenditori: Carlo Parente, Sergio Mallardo, Enrico Somma, e Massimo Pede) ha deciso di istituire per tutti i suoi clienti. Oltre alla crociera infatti, durante lo stesso periodo, sono stati messi in palio ben 50.000 “gratta & vinci” con altrettanti premi immediati distribuiti direttamente all’interno dei punti vendita.“E’ stato bellissimo vedere alcune famiglie intente a limare con una monetina i gratta & vinci – racconta Fabrizio Roscioni, Responsabile Commerciale del Gruppo - scoprendo di aver vinto uno Smartphone, una tv, una fotocamera reflex, un’asciugatrice e tanti altri premi di un certo valore economico. Questa iniziativa ha permesso di premiare la fedeltà dei nostri clienti affezionati rendendo sorprendente una normale giornata di shopping. L’idea era quella di dare la possibilità a tutti di vincere qualcosa, a prescindere dall’ammontare di spesa. Volevamo premiare la fedeltà verso il brand con un regalo, ecco perché abbiamo fatto in modo che vincessero proprio tutti. E per i più fortunati c’è stata la possibilità di vincere una crociera per due persone.”La scelta di affidarsi ad un brand partner come la Costa è senza dubbio un chiaro segnale della ricerca di perfezione ed eccellenza, in quanto compagnia leader per questo genere di servizi. Lo scopo è chiaro. Coccolare i propri clienti come solo dei veri esperti sono in grado di fare.