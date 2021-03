Monte Faito, l'ultimo sfregio: disboscata la pineta per fare l'area pic-nic

Alberi tagliati per fare spazio ad un'area pic-nic. Tronchi per realizzare scale e terrazzamenti, tutto eseguito alla luce del sole ma senza autorizzazioni. L'ennesimo scempio sul Faito avviene ancora una volta nel cuore della montagna, su via della Cresta a pochi passi da villette e strade di collegamento con i principali centri attrattivi della montagna. Gli ambientalisti sono in agitazione da giorni, il Wwf sta preparando una denuncia, e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati