Degrado a Napoli: fango e ghiaia a via Bracco e la strada diventa impraticabile

Nei giorni scorsi corposi lavori nel sottosuolo con la chiusura momentanea della strada. Oggi a causa del maltempo ghiaia e fango invadono via Bracco all'angolo con via Stendhal (a due passi da via Toledo) dove erano in corso interventi di sistemazione.

Un pericolo per i pedoni che non possono usare le vicine strisce pedonali rese scivolose, né le aree limitrofe dove ci sono pozzanghere e pezzi di legno. I sanpietrini erano stati lasciati all'angolo per poi essere con ogni probabilità risistemati nei giorni successivi all'intervento. Ma molti sono stati prelevati e messi in strada a tamponare, inutilmente, le buche create dal maltempo.

