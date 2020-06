Fase 3 a Napoli, i cinema restano chiusi: «È impossibile aprire con queste regole»

Regole troppo stringenti e pochi film. I cinema, così come i teatri, non riapriranno lunedì 15 giugno, nonostante il via libera del Governo. Cinema e teatri dovrebbero attenersi a una serie di protocolli considerati dagli addetti ai lavori «proibitivi»; spettatori distanziati di almeno un metro tra loro, sia frontalmente che lateralmente, a meno che non facciano parte dello stesso nucleo familiare; per tutti è d'obbligo l'utilizzo della mascherina; agli spettacoli al chiuso, dunque nelle sale cinematografiche e teatrali, potranno assistere un massimo di 200 persone. Per quelli all'aperto massimo mille presenze. All'interno ci dovrà essere un frequente ricambio d'aria e dove possibile bisognerà evitare il ricircolo degli impianti di condizionamento. Si possono utilizzare le buvette, ma in sala è obbligatoria la mascherina: come a dire potete comprare i pop corn, ma non consumarli mentre guardate lo spettacolo.

Luigi Grispello, presidente campano dell'Agis (Associazione generale italiana dello spettacolo) e patron dei cinema Metropolitan, Filangieri, America Hall e Sofia spiega: «Con questi protocolli è impossibile aprire. Per tutta Italia c'è un'indicazione generale, ovvero che con le attuali regole previste e la mancanza di film, aprire non avrebbe senso. Apriranno quei teatri pubblici e dunque finanziati a prescindere, che non perderanno nulla pure senza pubblico. Per noi che viviamo di presenze prosegue Grispello -, aprire vorrebbe dire fallimento sicuro, visti i costi di gestione e le limitazioni imposte». Il presidente dell'Agis incalza: «C'è poi anche una mancanza di film in questo periodo. Le major hanno rinviato di sei, dodici e diciotto mesi le uscite, mentre altre sono finite direttamente in piattaforma. Noi avremmo anche voluto aprire fa sapere Grispello -, ma davanti ad un protocollo così rigido non ce la sentiamo. Addirittura le regole per i cinema sono più dure rispetto a quelle dei ristoranti».



Le uniche società che pensano a riaprire i battenti a livello nazionale sono le grandi multinazionali: la inglese The Space e la cinese-americana Uci, che per il momento in città e sul territorio regionale dovrebbero restare chiuse. «Si avvisa che, nel rispetto delle disposizioni adottate dalle autorità competenti, tutti i The Space Cinema rimarranno chiusi fino a nuova comunicazione» si legge sul sito del multisala di Fuorigrotta, mentre i cinema Uci riapriranno soltanto a Milano, Roma, Bergamo e Campi Bisenzio. Casoria resterà con le saracinesche abbassate. Anche il gruppo Stella, che fa capo a(Modernissimo, Happy, Big, Vittoria e Delle Palme) resterà chiuso: «Siamo contrari alla riapertura per diversi motivi evidenzia Stella Il ritorno al cinema è un momento delicato. Andare al cinema è un momento di condivisione, di esperienza collettiva e il virus, con il distanziamento sociale, ha creato l'effetto opposto. Il ritorno nelle sale andrà accompagnato e andrà fatto in sicurezza, nel rispetto delle regole necessarie per la tutela della salute di tutte le persone e poi ci vuole un contesto di ripresa. Riaprire il 15 giugno, quando la stagione estiva dei cinema non funziona da 30 anni non ha senso. I cinema non sono musei. Bisognerà infine affiancare una campagna di comunicazione che inviterà i cittadini a tornare nelle sale».

Alessandro Cannavale, produttore cinematografico, solleva un'altra questione: «Molti distributori non bruceranno i prodotti che non sono finiti sulle piattaforme. Stiamo valutando piuttosto la fattibilità delle arene e stive. Fare cinema all'aperto potrebbe essere una strada, ma bisognerebbe creare attività finanziariamente sostenibili». «Tutti devono esercitare il massimo senso di responsabilità ha rimarcato invece il presidente dell'Anica Francesco Rutelli -, ma siamo in una situazione paradossale. Il presidente del Consiglio circa un mese fa ha annunciato la riapertura dei cinema, ma in questo periodo non si è creata una condizione che permetta di aprire». Per il settore «è stato drammatico l'impatto del Coronavirus aggiunge Rutelli -. Si calcola che si siano persi 30 milioni di euro in questi mesi di chiusura. In questa situazione pesantissima ci si aspetterebbe regole chiare e comunicate per tempo». Per quanto riguarda le sale si parla «di 7000 lavoratori in cassa integrazione, 20 mila dell'indotto che non hanno una certezza».

