Fase 3 a Napoli, arriva l'app fa-da-te per prenotare il parrucchiere

Marco Fidato ha poco più di trent’anni ed è già uno degli hair stylist più conosciuti e apprezzati del quartiere Soccavo. Ogni giorno decine di persone arrivano nel negozio di via Giustiniano da ogni parte della città. Un successo parzialmente “interrotto” solo dall’emergenza Covid-19 e dagli stringenti divieti che hanno riguardato – e ancora riguardano – il mondo dei barbieri e dei parrucchieri. La dura fase di ripartenza ha messo in ginocchio decine di attività in tutta la città ma Fidato e il suo giovanissimo team stanno lottando con tutte le loro forze per venire fuori dalla crisi e, allo stesso tempo, lanciare un segnale al quartiere ed all’intera città.

Il settore degli acconciatori è da sempre legatissimo alla “tradizione” del passaparola, ma Marco ha voluto lanciare un approccio nuovo alla professione, sfruttando tutte le potenzialità messe a disposizione del web. Oltre ad una seguitissima pagina Facebook, infatti, Fidato lancerà nei prossimi giorni una app che non servirà solo a prenotare – le regole anti-Covid ancora lo impongono – tagli e rasature, ma anche ad avere un vero e proprio “filo diretto” con il negozio.



«Dopo il lockdown e la chiusura forzata ci stiamo riprendendo, nonostante le difficoltà che tutti stanno vivendo in questo periodo – spiega – a cominciare dalla limitazione degli spazi ed al sistema di prenotazioni che è necessario organizzare. Abbiamo voluto lanciare un approccio nuovo alla nostra professione, sfruttando le potenzialità dei social network. I risultati sembrano darci ragione e per questo nei prossimi giorni lanceremo anche un’app che metteremo a disposizione dei nostri clienti. Crediamo che il mix tra il severo rispetto di tutti i protocolli di sanificazione, una cosa che facciamo più volte al giorno secondo quanto prescrivono le normative, e il giusto sguardo al futuro sia il sistema più efficace per cercare di ritornare alla normalità nel più breve tempo possibile. Purtroppo – prosegue Fidato – con la limitazione degli spazi e della clientela siamo stati costretti a lasciare a casa alcuni collaboratori. Ci auguriamo di ritornare al più presto alla normalità anche per poter richiamare gli altri ragazzi che per il momento sono rimasti a casa».

Poi una speranza per il futuro: «Ci aspettiamo e speriamo di riprendere la vita quotidiana normale nel più breve tempo possibile – la speranza di Fidato – e che questa pausa momentanea imposta per la pandemia serva a tutti per farci comprendere l’importanza della vita e l’importanza di sorvolare sulle piccole cose inutili a cui, in passato, abbiamo dato forse fin troppa importanza»

Ultimo aggiornamento: 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA