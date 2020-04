Fase due in Campania: footing con mascherina, molti runner rinunciano alla corsa

Giù dai tappeti, giù dalle bike. I runners campani ripartono. Per ora, come da ordinanza regionale solo in prossimità della propria abitazione ed esclusivamente nelle fasce orarie 6,30-8,30 e 19-22. Obbligatoria la mascherina e il distanziamento sociale di due metri salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente. Mascherina sì, mascherina no è il grande dibattito. Il risultato che ne esce è che la mascherina può andar anche bene per chi fa della corsetta un'attività ludica, non certo per chi si allena un anno intero per preparare una gara per cui ci potrebbero essere addirittura delle controindicazioni mediche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pronta a scendere in strada è: «Certo che oggi correrò, non vedo l'ora! - sostiene l'artista - L'ordinanza dice che ove compatibile c'è l'obbligo di indossare la mascherina, quindi non si capisce bene se è obbligatoria o meno, io pur di riprendere la mia adorata corsa la metterò e ogni tanto la solleverò per prendere aria»., titolare di un negozio specializzato di Chiaia correrà: «Penso sia la decisione giusta, potevano autorizzarci prima. Alle 6.30 riprenderò la mia adorata e tanto attesa attività di runner nelle vicinanze di casa. Pur non essendo d'accordo all'uso della mascherina la metterò pur di non contravvenire a quanto imposto»., musicista, aggiunge: «Non vedo l'ora di riprendere l'attività fisica credo non abbia mai rappresentato un pericolo per questa situazione ma correre in maschera è una cosa che reputo totalmente inutile».ex presidente dell'Unione industriali di Napoli non uscirà: «Penso che sia un provvedimento giusto. Aiuta a stare bene e superare questo complicato momento. Bisogna però avere massima cautela e rispettare le regole. Uscire presto la mattina anche alle 5,30/6 e farlo soli. Oggi non uscirò ancora per strada, ho la fortuna di avere un buon tappeto e quindi farò una corsa defaticante Indoor. Lascio spazio ad altri. Una delle prossime uscite le farò per strada e con la mascherina ovviamente»., produttore televisivo, ha fatto il giro d'Italia delle maratone, Roma, Milano, Firenze, New York, Parigi, una ventina in tutto: «Sono fermo da due mesi ma ho corso sul tappeto. Il decreto a mio avviso lascia molte interpretazioni. Ho provato a correre sul tappeto con la mascherina ed è praticamente impossibile a meno che non si stia parlando di chi fa jogging che è diverso da chi si allena tutto l'anno. La respirazione naso bocca è fondamentale. Correre con la mascherina è un non senso, quindi non scenderò». In dubbio: «È un segnale che indica una luce dall'altra parte del tunnel! Correrò o meno, non lo so, con la mascherina credo sia complicato, aumenta la respirazione e il recupero di ossigeno è molto faticoso, anzi, potrebbe affaticare il cuore. Le mascherine sono un filtro di protezione, servono per proteggersi dai batteri, passa poca aria, e correre significa più aria da fornire ai polmoni! Non sono assolutamente contro l'uso sacrosanto delle mascherine, ma per fare jogging credo sia complicato!». Perimpiegata: «Siamo fermi da due mesi e la corsa mi manca molto. Qualcuno di noi in questo periodo non si è comportato benissimo e questo ha nuociuto all'immagine del running inteso come gioia di correre e libertà di movimento. La mascherina? Non so, vediamo oggi, sono scettica ma voglio prima provare».avvocato irpino che ha corso tre volte la maratona di New York, è il legale della Fidal campana: «Domani sicuramente ricomincerò a correre, l'apertura verso l'attività motoria è stata richiesta tramite i canali ufficiale anche dalla FIDAL Campania tenendo conto che la stessa rappresenta la base per qualsiasi disciplina sportiva. La nuova apertura può rappresentare un test per valutare l'eventuale incidenza della pratica sportiva rispetto ai contagi. Naturalmente ciò non deve essere valutato come un ritorno alla normalità, quindi ripetute e corsa ad alta intensità risultano ancora bandite, mi limiterò pertanto a correre ad un'andatura blanda compatibile con l'utilizzo della mascherina così come previsto dalle disposizioni. Ulteriori nuove aperture dipenderanno sicuramente dal buon senso di chi si cimenterà nella pratica dell'attività motoria, in qualunque sua forma, non c'è bisogno di ricordare che siamo ancora in piena emergenza».