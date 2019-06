A Napoli è febbre da jackpot: «Con un euro compro un sogno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 27 Giugno 2019, 08:30

Vietato chiedere ai giocatori del SuperEnalotto in fila alle ricevitorie di Napoli cosa farebbero con la mostruosa cifra di 178 milioni di euro. La prima risposta, in genere, è un rito scaramantico. Un gesto mirato. Di precisione. Se va bene sono le corna. Se sono femmine, toccano ferro. Ma poi si scatena la fantasia, che però per quanto sconfinata - non riesce a contenere tutti gli zeri, tutte le possibili varianti. Il grande sogno della vincita mostruosa. «Come si spendono 178 milioni di euro? si domanda quasi angosciato Nicola, un pensionato che gioca la sua schedina sotto casa a Ponticelli, al Bar Fantasy, dove nelle settimane scorse si sono vinti 25mila euro -; ho 69 anni, se campo fino a 80, ho 11 anni di tempo. Dovrei spendere più di 15 milioni l'anno. E come si fa?». La risata è nervosa, quasi isterica. Ma non avrà paura di vincere? «Si fa, si fa», rassicura Giovanni, 22 anni, studente universitario. «Eventualmente ricordatevi di me».