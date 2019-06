La favola di Federica, la tartaruga salvata a Portici ora nuota a Tenerife

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 12 Giugno 2019, 07:30

Dal Golfo di Napoli, dove era rimasta ferita e impossibilitata a nuotare, alle calde acque di Tenerife. La storia della tartaruga «Federica», come l'hanno amorevolmente ribattezzata al Centro ricerche tartarughe marine di Portici, inizia proprio nelle acque partenopee. In quello stesso mare dove un'elica le aveva provocato lesioni talmente gravi al carapace, da non poter più nuotare liberamente. Ridotta in quelle condizioni, le aspettative di rivederla ancora sguazzare in acqua erano del tutto remote. Un parere evidentemente non condiviso dagli esperti del Centro porticese che hanno accolto Federica nelle loro vasche, seguendola passo dopo passo in quel tentativo di riabilitazione.