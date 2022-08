Ferragosto di fuoco in Campania: domenica 7 agosto da bollino rosso

Per Napoli si prospetta un ferragosto di fuoco. Anche nelle prossime settimane, il caldo non lacierà la sua presa sulla Campania e nel weekend antecedente al ferragosto, le previsioni assicurano temperature che toccheranno i 37°.

In assoluto, nella giornata di domenica 7 agosto, già contrassegnata da bollino rosso nelle città di Roma, Napoli e Palermo, gli esperti raccomandano prudenza per chi deciderà di esporsi ai raggi solari nelle ore di punta della giornata, che sia in spiaggia o in città.

Potranno dirsi più fortunate le città del centro-nord, che godranno di un clima “più mite” almeno per i prossimi 15 giorni. Al sud e nelle isole maggiori, invece, si sfioreranno anche i 40 gradi durante le ore più calde, a causa dell'Anticiclone africano che non lascerà presto la nostra penisola.

Ma gli esperti assicurano che ci sarà una tregua verso la fine del mese, garanita dal Ciclone proveniente dal Nord Europa, che porterà temporali sparsi e rinfreshcerà l'aria, abbassando le temperature di almeno qualche grado.