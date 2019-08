Ferragosto a Napoli, migliaia di napoletani sul lungomare per la notte della Tammorra

Venerdì 16 Agosto 2019, 12:23

«Una grande festa popolare piena di gioia ed energia in cui la nostra musica dalle profonde radici ha coinvolto nell'incontro tante e tanti provenienti da mille luoghi e culture. Una splendida ed autentica immagine di Napoli e del respiro mediterraneo ed europeo della sua cultura e della sua arte.Con artiste ed artisti di tutte le generazioni ed i colori». Lo affermano in una nota il sindaco Luigi de Magistris e l'assessore alla cultura Nino Daniele al termine de La notte della Tammorra che ha animato per molte ore il lungomare di Napoli.«Un Ferragosto in cui la città è stata aperta in ogni senso ed i suoi tesori d'arte sono stati visitati da migliaia di viaggiatori e cittadini. Fila per tutta la mattinata alla bella mostra sulla Scuola di Posillipo e la luce di Napoli che conquistò il mondo. L'Estate del quarantesimo prosegue con la bellezza dei principali monumenti ed il talento di tanti già famosi o che meritano di essere conosciuti», concludono il primo cittadino e l'assessore Daniele.