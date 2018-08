Ferragosto sul Vesuvio: quasi tremila visite sul Gran Cono

Giovedì 16 Agosto 2018, 00:05

Boom di visite al Vesuvio: oltre 2500 solo a Ferragosto e quasi 17mila nella settimana. Sempre più turisti scelgono il Vesuvio e le visite al Gran Cono quest’anno si incrementano del 25% in più rispetto allo scorso anno. Ad annunciarlo Agostino Casillo, presidente del Parco Nazionale del Vesuvio«Il Gran Cono del Vesuvio si conferma uno dei maggiori siti di attrazione turistica - dichiara Casillo- della Campania e dell’Italia anche in questo Ferragosto. 2562 di turisti hanno visitato oggi il sentiero numero 5 del Parco Nazionale del Vesuvio e negli ultimi 5 giorni i biglietti staccati sono stati 16.751 Numeri incredibili per un sentiero naturalistico che confermano la grande voglia di visitare e di scoprire il nostro Parco Nazionale.Un parco vivo , dinamico e che sta rinascendo. Infatti, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso abbiamo registrato un +25 % che ci rende molto soddisfatti del lavoro di promozione del territorio che stiamo portando avanti. Inoltre, la crescita di attività ricettive nei tredici comuni del parco conferma che il turismo legato all’escursionismo e l’enogasrtronomia sta crescendo in tutta la nostra area protetta».I numeriDati 2018:11 ago: 281712 ago: 365513 ago: 364214 ago: 407515 ago: 2562Totale periodo: 16.751Dati 2017:11 ago: 192912 ago: 262413 ago: 281714 ago: 292815 ago: 3089totale periodo 13.387