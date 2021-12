Ferrovie, nuovi Frecciarossa da Napoli per Verona, Trentino e Oulx: tutte le novità per la Campania con l'orario invernale

Domenica 12 dicembre al via l'orario invernale di Trenitalia, illustrato oggi a Milano da Luigi Corradi, ad e direttore generale di Trenitalia. Diverse le iniziative introdotte da Trenitalia per favorire il turismo verso la montagna e incentivare l'utilizzo del treno nei fine settimana.

Tra le novità il ritorno del Frecciarossa da Napoli verso Oulx e Bardonecchia, con fermate anche a Roma, Firenze, Reggio Emilia AV, Milano e Torino e l'aggiunta di nuovi collegamenti Frecciarossa senza cambi verso Verona, Trento e Bolzano, con partenza mattutina da Napoli.

Per facilitare gli spostamenti attivati nuovi link treno+bus in tutta Italia. In Campania, in particolare, dal 19 dicembre sarà avviato il Certosa Link, che la domenica consentirà di raggiungere da Salerno le Grotte di Pertosa e la Certosa di Padula, la più grande d'Italia e patrimonio Mondiale dell'umanità Unesco.

Inoltre, nel periodo natalizio, le ormai famose luminarie di Salerno saranno facilmente raggiungibili con 20 corse aggiuntive nei giorni di festa.

Confermato, infine, il Pompei Link, che unisce la stazione ferroviaria al sito archeologico.

Una novità assoluta da febbraio è costituita dall'interscambio tra servizi ferroviari Trenitalia e Eav che grazie al Campania Express offrono la possibilità di raggiungere gli scavi di Ercolano, Pompei e le principali località della penisola sorrentina con otto collegamenti al giorno.

Inoltre, con la soluzione treno+bus, 16 corse giornaliere collegheranno la stazione di Pompei con il Parco Nazionale del Vesuvio.

In termini di intermodalità, da sottolineare la possibilità di spostamento tra la stazione Centrale di Napoli, il molo Beverello e l'aeroporto di Capodichino grazie al servizio Alibus di Anm.