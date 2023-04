Festa scudetto del Napoli, maxi zona rossa in città a partire dalle 14 e fuochi d'artificio vietati

Il Comune di Napoli ha modificato l'ordinanza che istituisce la zona rossa prevista per domenica 30 aprile in vista dei possibili festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. La zona rossa partirà dalle ore 14 e non dalle ore 12, come indicato nell'ordinanza firmata ieri, e sarà in vigore fino alle ore 4 di lunedì 1° maggio.

Il Comune fa sapere che sono state valutate le richieste pervenute, di concerto con Questura e Prefettura. Sarà consentito il transito in deroga, oltre che al personale impiegato nei servizi previsti dall'ordinanza, anche al personale dei servizi pubblici (eventualmente previa esibizione di modulo di attestazione di servizio).

La Linea 1 della metro e le Funicolari Centrale e di Montesanto rimarranno aperte per tutta la notte di domenica 30 aprile mentre le linee bus saranno in esercizio fino alle ore 2 di lunedì 1° maggio.

Saranno 350 gli agenti della Polizia Locale in strada, 140 uomini in più rispetto ai giorni festivi, a partire dalle ore 14 di domenica 30 aprile per assicurare il presidio dei varchi di accesso alla zona rossa, in prossimità degli ospedali e per assicurare i dispositivi di traffico per l'incontro di calcio.

Inoltre l'ordinanza prevede il divieto di fuochi d'artificio nel fine settimana. Nella fattispecie il sindaco dispone il «divieto di vendita e utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nella città di Napoli dalle ore 17 di sabato 29 aprile alle ore 12 di lunedì 1° maggio». La stessa ordinanza dispone inoltre «il divieto di vendita (con esclusione dei servizi al tavolo) di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali della città di Napoli dalle ore 12 di domenica 30 aprile alle ore 12 di lunedì 1° maggio».