Manca l'ufficialità perché resiste qualche ultimo dubbio legato alla diretta televisiva, la trattativa con la Rai e altre emittenti nazionali è ancora in corso, ma la festa scudetto del 4 giugno - la data è stata confermata dal presidente Aurelio De Laurentiis e anche in ambienti del Comune - vedrà il Maradona protagonista con un grande palco da 520 metri quadrati sul quale si alterneranno gli artisti dopo la partita degli azzurri contro la Sampdoria.

Per il resto si va verso la definitiva cancellazione dei palchi nelle quattro piazze della città sui quali sarebbero dovuto salire cantanti e calciatori per trasformare quella giornata in una festa di popolo, condivisa e partecipata. Infatti, l'ipotesi sempre più concreta è che in luogo dei palchi verranno installati a spese del Comune dei maxi schermi in determinati punta della città sui quali verrà trasmessa la kermesse che si svolgerà nell'impianto di Fuorigrotta.

Dal vivo lo spettacolo se lo potranno godere solo i fortunati che riusciranno ad acquistare il biglietto per la partita con la Sampdoria. Sostanzialmente il Napoli, che ha in carico la gestione della festa, replicherà il modello post Napoli-Fiorentina con buona pace della festa di popolo, sarà con ogni probabilità una festa in 4k.