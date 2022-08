Napoli, Fiere Associate e Mostra d'Oltremare insieme per il rilancio delle fiere cittadine

Si è svolto a Palazzo San Giacomo, fortemente voluto dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dall’assessore alle attività produttive e turismo Teresa Armato, un incontro tra Friere Associate (l’associazione che raggruppa gran parte degli organizzatori fieristici professionali di Napoli e della Campania) e i vertici della Mostra d’Oltremare.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA De Luca e l'autonomia differenziata: «Il progetto della... LE ELEZIONI Sondaggi politici, Campania spaccata: il centrosinistra tiene a Napoli LA POLITICA Comune di Napoli, Laura Lieto vicesindaco ma Manfredi prepara il...

L’assessore Armato ha sottolineato la volontà dell’amministrazione Comunale di rilanciare la vocazione fieristica della Mostra d’Oltremare, offuscata negli ultimi anni non solo a causa del Covid. «Crediamo nel rilancio della Mostra d’Oltremare e per questo stiamo sollecitando un piano industriale che parta dalle origini e guardi al futuro: la Mostra d’Oltremare deve ospitare fiere ed esposizioni sempre più di qualità ed a vocazione nazionale e internazionale» afferma l’Assessore Armato. «Alcuni eventi del nostro calendario fieristico sono ai vertici del ranking fieristico nazionale e attraggono espositori e visitatori anche dall’estero. Su questi, e su altri appuntamenti fieristici, il Comune di Napoli intende puntare e per questo stiamo lavorando in sinergia con la Mostra d’Oltremare per far crescere le fiere ed i congressi alla Mostra, ben consci dell’apporto che questi settori recano alle attività produttive ed al turismo di Napoli».

Anche la Mostra d’Oltremare apprezza un nuovo corso nei rapporti con gli organizzatori fieristici: «Nel nostro progetto di rilancio della SpA di Fuorigrotta – dice la Consigliera Delegata Maria Caputo - stiamo mettendo al centro le fiere e il dialogo con gli organizzatori sarà per noi prioritario per costruire nuove tendenze espositive e programmare assieme nuovi prodotti fieristici». Rilancia il Presidente di Mostra d'Oltremare Remo Minopoli: «Lavoreremo assieme a Fiere Associate per ottenere quanto prima l’attuazione della Legge regionale sulle fiere. Avvieremo da settembre tavoli operativi per partnership concrete su servizi, forniture e sponsor al fine di dare maggiore valore al comparto». All’incontro svolto a Palazzo San Giacomo, ha preso parte anche Luigi Carbone, Presidente della Commissione Attività Produttive Comune di Napoli: “Il rilancio di Mostra d’Oltremare non può che mettere al centro l’ascolto degli specialisti del settore fieristico: si tratta di un ecosistema con regole proprie che possiamo assorbire solo dalla viva voce di chi da anni ci opera.

L’associazione Fiere Associate ci ha fornito uno spaccato preziosissimo dal quale partiremo per correggere gli errori compiuti negli ultimi anni e per rimettere la Mostra pienamente sul mercato, in un sistema altamente competitivo dove vogliamo puntare a primeggiare». Grande apprezzamento da parte di Fiere Associate e dei partecipanti all’incontro (Comicon, Fiera del Baratto, Vebo, Aestetica, EnergyMed, TuttoPizza, TuttoHotel, Vitigno Italia e altre). «Finalmente - spiega Luciano Paulillo di Fiere Associate - un nuovo corso da parte del Comune di Napoli. Dopo anni di indifferenza e ostracismo verso le fiere, sentiamo parole concrete di attenzione ad un settore strategico che, a Napoli ed in Campania, resta la frontiera meridionale di prodotti fieristici di qualità anche a vantaggio delle nostre eccellenze territoriali.

Da settembre avvieremo confronti serrati per portare a breve termine risultati concreti per la migliore programmazione fieristica per il biennio 2023-2024. Dopo 2 anni di Covid, iniziamo a vedere un nuovo corso. Speriamo che anche la Regione Campania e la Camera di Commercio vogliano sostenere le fiere e le esposizioni che da anni gestiamo e che annualmente rinnoviamo con sempre maggiore qualità. Auspichiamo che anche per le altre location comunali, e in particolare per Castel dell’Ovo, il Comune vorrà esprimere la stessa determinazione per agevolare il lavoro di nostri colleghi che realizzano il quella splendida location fiere ed eventi di eccellenza».