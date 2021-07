Italia campione: nei luoghi di Insigne tra amici storici, ricordi e maxiposter

Un fiume in piena, di persone e d’amore. Al rigore sbagliato da Saka, domenica sera, Napoli è diventata un vulcano capace di sputar fuori tutta la voglia di esultare conservata per un anno. La città si era ritrovata in strada per i festeggiamenti della prima Coppa Italia post-covid un anno fa, con la squadra di Gattuso, ma ora è la Nazionale a far saltare il tappo. Senza più quartieri: dal Vomero a Napoli Est, una città in festa. Così come da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati