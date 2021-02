Fioriere vandalizzate, il bimbo chiede l'autorizzazione al sindaco e le rimette a posto: premiato dal Comune nel Napoletano

Ha ripristinato le fioriere nel centro di Calvizzano, laddove erano state vandalizzate nei giorni scorsi. Protagonista del gesto è un bambini di nome Matteo, che stamani ha chiesto l'autorizzazione al sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi. Matteo, armato di paletta e fiori, si è subito messo all'opera dopo aver ricevuto il via libera del primo cittadino, che nei giorni scorsi aveva duramente stigmatizzato gli atti vandalici. "Nuove piante, nuovi colori e addio spazi vuoti. I buchi nel terreno sono oramai un vecchio ricordo - scrive il sindaco Pirozzi - Matteo, nonostante avesse già fatto un lavoro encomiabile, ha ben pensato di riempire anche i vasi vicino all'ingresso della scuola con altri fiori, che precedentemente apparivano vuoti e mal messi. Il suo senso civico e il suo amore per il paese deve essere un esempio per tutti, soprattutto, per quegli adulti che con noncuranza deturpano e inquinano". Il sindaco ha premiato Matteo con un buono da spendere in una cartolibreria del territorio. Il ragazzino sarà premiato nel prossimo consiglio comunale.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Tonio, l'eroe che sfidò il fuoco per salvare un bambino:... MILANO Fedez, un Babbo Natale in Lamborghini: regala mille euro a 5 persone... IL PROGETTO Il sogno di Giancarlo, dai Quartieri Spagnoli a Firenze per il suo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA