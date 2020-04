«Il nostro invito è di continuare a tenere alta l'attenzione e diciamo a tutti: rimanete a casa». Le parole di Giuseppe Galano, direttore del servizio d'emergenza 118, sono state pronunciate durante il flash mob di questa mattina, in piazza Plebiscito.



Allo scoccare delle 10, le ambulanze sistemate in semicerchio ai piedi della basilica di San Francesco di Paola, hanno acceso le sirene «per lanciare un segnale alla città e per far sentire la loro vicinanza e solidarietà a tutti gli operatori del 118 che in questo periodo stanno dando il massimo sia professionalmente che umanamente» hanno spiegato i sanitari.



Il flash mob ha coinvolto l'intero servizio di emergenza territoriale che comprende i mezzi di soccorso dell'Asl Napoli 1 Centro, della Bourelly e Croce Rossa, con gli equipaggi composti da medici, infermieri, autisti e operatori con diverse specializzazioni e mansioni, inclusi i centralinisti che alternano il lavoro in centrale a quello in strada.

«La manifestazione, svolta nel rispetto delle distanze di sicurezza, ha visto la partecipazione del personale non in servizio che volontariamente ha espresso solidarietà per tutti gli operatori della Sanità, delle Forze di Polizia e della sicurezza-continua Galano - tutto è stato organizzato su iniziativa spontanea del personale del 118».

Le sirene hanno risuonato per un minuto esatto dopo il quale è sopraggiunto l'applauso dedicato ai sanitari che, oramai, svolgono per il 90 per cento servizi di soccorso per casi di Coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA