Flydubai, primo volo diretto da Napoli agli Emirati Arabi

Giovedì 13 Giugno 2019, 19:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Flydubai, compagnia aerea di Dubai, ha inaugurato il suo volo per Napoli, diventando così la prima compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti a offrire voli diretti dall'emirato. Con cinque voli a settimana, Napoli diventa la seconda destinazione di Flydubai in Italia dopo l'inaugurazione dei voli per Catania, in Sicilia, l'anno scorso. A bordo primo del volo atterrato oggi c'era una delegazione con Jeyhun Efendi, senior vice president Commercial Operations e E-commerce di flydubai; Thierry Aucoc, senior vice president Commerical Operations Europa, Federazione Russa e America Latina di Emirates. Al suo arrivo a Napoli, la delegazione ha incontrato tra gli altri Roberto Barbieri, amministratore delegato dell'Aeroporto di Napoli.«Napoli - ha detto Jeyhun Efendi - è la seconda destinazione inaugurata in Italia nel corso dell'ultimo anno, un ulteriore esempio dell'impegno decennale di Flydubai nel puntare su mercati non ancora serviti e offrire l'opportunità di beneficiare dei voli diretti per Dubai e per altre destinazioni del nostro network. Attendiamo con impazienza le opportunità che questa nuova rotta porterà per il commercio e il turismo». L'Italia è un importante centro per il commercio, gli affari e l'industria ed è diventata sempre più popolare tra i viaggiatori del network di Flydubai. Secondo l'Agenzia Nazionale del Turismo, i visitatori degli Emirati Arabi Uniti in Italia sono stati i turisti del Medio Oriente che più hanno contribuito all'economia locale nel 2017, con un numero di visitatori in aumento del 21,97%.«Con il volo Flydubai per Dubai - ha spiegato Barbieri - apriamo una porta verso gli Emirati e verso l'Oriente, e anche destinazioni come l'Australia e la Tailandia, fino a ieri poco accessibili da Napoli, saranno raggiungibili con un solo scalo. Tutti i voli Flydubai sono in codeshare con Emirates e dall'hub emiratino sarà possibile proseguire verso numerose destinazioni nel mondo. A poche settimane dall'apertura del collegamento con il Nord America, ora la Campania si avvicina all'Oriente e sia gli scambi commerciali che i viaggi in luoghi esotici saranno facilitati».