La fogna inghiotte via Sauro: maxi voragine manda in tilt Casoria

Giovedì 13 Settembre 2018, 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASORIA - Cede la fogna, una grossa voragine si apre in via Nazario Sauro che viene chiusa al traffico all'incrocio con via Ciro Menotti. Traffico cittadino in tilt: critici i collegamenti con Afragola e la pontificia basilica minore di S. Antonio. Si è temuto anche per la staticità di alcuni fabbricati: ma i tecnici comunali, intervenuti con la polizia locale e i vigili del fuoco, hanno provveduto a tranquillizzare i residenti.A determinare il cedimento, a quanto pare, le forti piogge dei giorni scorsi che hanno messo a dura prova la fatiscente rete di sottoservizi cittadina. Smottamenti, buche e voragini si sono aperti, infatti, nei giorni scorsi da un capo all'altro della città ma nulla a paragone con quello che è capitato in via Nazario Sauro, l'arteria che, attraverso via Duca D'Aosta, collega il centro di Casoria, tramite viale S. Antonio, con il cuore di Afragola.Difficoltà ieri, primo giorno di lezione, anche per gli alunni del liceo Settembrini, soprattutto per quelli provenienti dai comuni limitrofi e utilizzano solitamente quell'asse viario per raggiungere l'istituto. «È stato un disagio non preventivato perché ha interessato una delle zone della città più nuove affermano al palazzo di piazza Domenico Cirillo Abbiamo immediatamente predisposto i necessari lavori, con procedura di somma urgenza, per mettere in sicurezza la zona». La voragine rappresenta una vera e propria tegola per il precario sistema di mobilità interna cittadina e tra Casoria e Afragola. A Casoria caverne e grotte mettono a rischio la stabilità di molti edifici. Ma questa volta è la fogna ad aver ceduto.