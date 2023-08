Fontana della Maruzza a Napoli, vergogna e degrado a via Marina: «Intervenire subito»

La fontana della Maruzza, che dal XVI secolo troneggia nei giardini della chiesa di Portosalvo, appartiene alla lunga lista di fontane storiche degradate, abbandonate, dimenticate e vilipese presenti in città. Se si guarda alle attuali condizioni della fontana costruita per volontà della corporazione dei marinai napoletani che decise di edificare la stessa chiesa di Portosalvo, infatti, è impossibile non pensare alla fontana della Scapigliata - usata come "piscina" dai ragazzi del quartiere -, o alla fontana di Monteoliveto, salvata dall'opera dei writers solo grazie all'installazione di una pesante inferriata di protezione.

Per la fontana di via Marina, invece, non sembrano esserci possibilità di salvezza.

Dopo il restauro del 2016, costato circa 30.000 euro, finanziato dal discusso progetto Monumentando e durato circa quasi tre mesi, il monumento è ritornato lentamente nel degrado assoluto. La vasca - nonostante l'intervento di restauro l'acqua non si è praticamente mai vista - di tanto in tanto, grazie alle tante denunce dei comitati civici di zona, veniva ripulita dai rifiuti che si accumulavano all'interno e le erbacce che circondano il basamento fin quasi a nasconderne la parte inferiore venivano estirpate. Oggi non si interviene più e così si assiste al triste spettacolo di una fontana del 1500 trasformata in un orinatoio ad uso e consumo dei senzatetto che sistematicamente si accampano nei pressi della chiesetta di Portosalvo.

E proprio nei giardini della chiesa costruita per volere dei marinai napoletani in questi giorni si è formato l'ennesimo accampamento di senzatetto che utilizzano le sbarre dei cancelli della chiesa come "ripostiglio" improvvisato e la vasca della fontana per disfarsi di immondizia e avanzi di cibo. Il terribile odore di urine e le vistose "chiazze" presenti sulla vasca ed al suo interno, invece, testimoniano l'uso ben poco monumentale che oggi si fa della fontana.

«Si tratta comunque di una fontana storica del XVI secolo - denuncia Antonio Pariante del Comitato di Portosalvo - che ha diritto alla tutela e alla buona conservazione. Comune e Sovrintendenza rispondano di questo degrado e provvedano al recupero del decoro e della dignità dell'antica fontana della Maruzza con un adeguato e tempestivo intervento».

Intervento che, qualora realizzato, rischia di trasformarsi in un ennesimo spreco di denaro pubblico. L'intera area che ospita la chiesa di Portosalvo, i suoi giardini e la fontana della Maruzza, infatti, necessiterebbe di corposi interventi di ristrutturazione ambientale e urbanistica. La caotica via Marina, infatti, nonostante i milioni di euro investiti per il rifacimento non molti anni fa, continua a rappresentare una zona di degrado umano e sociale, con gruppi di senzatetto che si accampano negli spazi verdi e ai piedi dei monumenti - emblematico l'esempio delle Torri Aragonesi - contribuendo a restituire l'immagine di una zona malfamata e degradata a due passi da uno dei principali hub turistici del Mediterraneo - il porto di Napoli - e di uno dei più rinomati alberghi della città.